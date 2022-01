LIVE – Italia-Australia 1-2, Atp Cup 2022: aggiornamenti e risultati in tempo reale (Di domenica 2 gennaio 2022) Il LIVE e la diretta testuale di Italia-Australia, esordio azzurro in Atp Cup 2022. Primo appuntamento stagionale per il gruppo di tennisti Italiani chiamato in causa per l’evento: il confronto con gli Australiani rappresenterà un banco di prova importante per il prosieguo nella competizione. Proprio a Sydney, i talenti nostrani proveranno a palesare l’interezza del proprio talento a discapito degli avversari, mantenendo fede al pronostico della vigilia. Jannik Sinner affronterà James Duckworth per aprire le danze, con Matteo Berrettini incaricato eventualmente di chiudere i conti contro Alex De Minaur; in evidenza inoltre il doppio decisivo, di scena al termine del match con protagonista il top 10 romano. Possibilità di vedere in campo Fabio Fognini e Simone Bolelli. Sportface.it ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Ile la diretta testuale di, esordio azzurro in Atp Cup. Primo appuntamento stagionale per il gruppo di tennistini chiamato in causa per l’evento: il confronto con glini rappresenterà un banco di prova importante per il prosieguo nella competizione. Proprio a Sydney, i talenti nostrani proveranno a palesare l’interezza del proprio talento a discapito degli avversari, mantenendo fede al pronostico della vigilia. Jannik Sinner affronterà James Duckworth per aprire le danze, con Matteo Berrettini incaricato eventualmente di chiudere i conti contro Alex De Minaur; in evidenza inoltre il doppio decisivo, di scena al termine del match con protagonista il top 10 romano. Possibilità di vedere in campo Fabio Fognini e Simone Bolelli. Sportface.it ...

