LIVE Dakar 2022, Hail-Hail oggi in DIRETTA: Sanders e Kancius vincitori tra le moto e i quad, Al Attiyah svetta tra le auto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 CAMION – Siamo al passaggio del km 240 per i mezzi pesanti e comanda sempre il russo Karginov, punta di diamante del clan Kamaz. In seconda e terza posizione troviamo infatti i russi Sotnikov (+2'55") e Nikolaev (+4'45"). 13.05 auto – Si attende a conferire l'ufficialità del risultato, ma il qatariano Al Attiyah su Toyota si appresa a vincere la speciale odierna con 12'07" di margine sul francese Loeb del Bahrain Raid Xtreme e 21'21" sul ceco Prokop (Benzina Orlen Team). 13.03 quad – Il lituano Laisvydas Kancius (Story Racing S.R.O) ha concluso in testa la seconda speciale e festeggia la sua prima vittoria alla Dakar. Il lituano, settimo al suo debutto lo scorso anno, ha battuto il russo Aleksandr Maksimov (Chyr Mari) di ...

