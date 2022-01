LIVE Dakar 2022, Hail-Hail oggi in DIRETTA: Daniel Sanders vince tra le moto, 13° Danilo Petrucci! Al-Attiyah il migliore tra le auto (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 ALTRE CATEGORIE – Tra gli SSV il polacco Domzala è al comando con 1’26” di margine sul brasiliano Luppi de OLIVEira e 2’10” sull’americano Jones a metà percorso, mentre nei prototipi leggeri lo statunitense Quintero è in vetta al km 240 con 5’17” di vantaggio sul belga De Mevius. 12.36 CAMION – Per quanto riguarda i mezzi pesanti dominio del clan Kamaz: Karginov comanda con 3’39” di margine su Sotnikov e 5’16” su Nikolaev. Un’egemonia russa in tutto e per tutto. 12.33 QUAD – Ci sono i primi arrivi anche in questa categoria, con il lituano Kancius (Story Racing S.R.O) che comanda con 9’39” di vantaggio sul russo Maksimov (Chyr Mari) e 10’11” sull’americano Copetti (Del Amo motorsports/Yamaha Rally Team). Solo quattro quad giunti al traguardo finora. 12.30 ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39 ALTRE CATEGORIE – Tra gli SSV il polacco Domzala è al comando con 1’26” di margine sul brasiliano Luppi de Oira e 2’10” sull’americano Jones a metà percorso, mentre nei prototipi leggeri lo statunitense Quintero è in vetta al km 240 con 5’17” di vantaggio sul belga De Mevius. 12.36 CAMION – Per quanto riguarda i mezzi pesanti dominio del clan Kamaz: Karginov comanda con 3’39” di margine su Sotnikov e 5’16” su Nikolaev. Un’egemonia russa in tutto e per tutto. 12.33 QUAD – Ci sono i primi arrivi anche in questa categoria, con il lituano Kancius (Story Racing S.R.O) che comanda con 9’39” di vantaggio sul russo Maksimov (Chyr Mari) e 10’11” sull’americano Copetti (Del Amorsports/Yamaha Rally Team). Solo quattro quad giunti al traguardo finora. 12.30 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Dakar 2022 Hail-Hail oggi in DIRETTA: Daniel Sanders vince tra le moto 13° Danilo Petrucci! Al-Attiyah comanda… - Luca_Zunino : LIVE Dakar 2022: problemi per Peterhansel. Il vincitore della scorsa edizione è fermo sul tracciato con la vettura… - infoitsport : Parigi Dakar 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vederla LIVE e in replica 2 Gennaio - infoitsport : LIVE Dakar 2022, Hail-Hail oggi in DIRETTA: Daniel Sanders allunga tra le moto, Danilo Petrucci risale, Peterhansel… - zazoomblog : Parigi Dakar 2022 streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vederla LIVE e in replica 2 Gennaio - #Parigi… -