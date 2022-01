LIVE Dakar 2022, Hail-Hail oggi in DIRETTA: Daniel Sanders allunga tra le moto, Nasser Al-Attiyah primo nelle auto (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della tappa di oggi – La cronaca della prima tappa (moto) – La cronaca della prima tappa (auto) – La cronaca prima tappa (quad) – La cronaca prima tappa (camion) 10.01 auto – Al passaggio dei 160km sempre in vetta Nasser Al-Attiyah con 45 secondi su Mattia Ekstrom e 4:32 su Yasir Seaidan, in attesa di Stephane Peterhansel 9.59 QUAD – Pablo Copetti mantiene 47 secondi di vantaggio su Laisvydas Kancius, mentre al terzo posto troviamo Aleksandr Maksimov a 3:12 9.57 moto – Siamo ormai alle battute conclusive della tappa, Daniel Sanders è al comando al km 280 con 1:48 su Pablo Quintanilla, ma mancano ancora parecchi passaggi 9.33 QUAD – Pablo Copetti ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della tappa di– La cronaca della prima tappa () – La cronaca della prima tappa () – La cronaca prima tappa (quad) – La cronaca prima tappa (camion) 10.01– Al passaggio dei 160km sempre in vettaAl-con 45 secondi su Mattia Ekstrom e 4:32 su Yasir Seaidan, in attesa di Stephane Peterhansel 9.59 QUAD – Pablo Copetti mantiene 47 secondi di vantaggio su Laisvydas Kancius, mentre al terzo posto troviamo Aleksandr Maksimov a 3:12 9.57– Siamo ormai alle battute conclusive della tappa,è al comando al km 280 con 1:48 su Pablo Quintanilla, ma mancano ancora parecchi passaggi 9.33 QUAD – Pablo Copetti ...

