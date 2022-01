LIVE Berrettini-De Minaur, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: il romano torna in campo dopo l’infortunio (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le proiezioni di classifica per Berrettini nel 2022 – Il programma di Berrettini-De Minaur – Il programma del 2 gennaio Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-De Minaur, secondo incontro della sfida tra Italia e Australia, prima giornata del Gruppo B di Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney (Australia). Matteo Berrettini è al rientro dopo il drammatico infortunio che l’ha messo fuorigioco dalle Atp Finals di Torino nel corso del match contro Alexander Zverev. Il giocatore romano è alla seconda partecipazione in questa competizione dopo il grande ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe proiezioni di classifica pernel 2022 – Il programma di-De– Il programma del 2 gennaio Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi-De, secondo incontro della sfida tra, prima giornata del Gruppo B di Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney (). Matteoè al rientroil drammatico infortunio che l’ha messo fuorigioco dalle Atp Finals di Torino nel corso del match contro Alexander Zverev. Il giocatoreè alla seconda partecipazione in questa competizioneil grande ...

