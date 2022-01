LIVE – Berrettini-De Minaur 3-6 64-7 | Atp Cup 2022 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Berrettini-De Minaur 3-6 6(4)-7, Atp Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 2 gennaio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Alex De Minaur, valida come primo incontro di Italia-Australia, disputa di Atp Cup 2022. Il tennista capitolino, stabilmente top 10, è reduce da una stagione straordinaria, conclusasi però con uno sfortunato infortunio alla zona addominale; classe ’96 pronto a ripartire con grande determinazione e orgoglio, lasciando alle spalle i problemi fisici e aiutando la propria Nazionale ad andare avanti nell’importante competizione. Nello specifico, l’australiano De Minaur rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice da superare, sebbene l’azzurro parte indubitabilmente da favorito. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match di riferimento, durante la mattina di domenica 2 gennaio; partita di scena al ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Ile latestuale della sfida tra Matteoe Alex De, valida come primo incontro di Italia-Australia, disputa di Atp Cup. Il tennista capitolino, stabilmente top 10, è reduce da una stagione straordinaria, conclusasi però con uno sfortunato infortunio alla zona addominale; classe ’96 pronto a ripartire con grande determinazione e orgoglio, lasciando alle spalle i problemi fisici e aiutando la propria Nazionale ad andare avanti nell’importante competizione. Nello specifico, l’australiano Derappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice da superare, sebbene l’azzurro parte indubitabilmente da favorito. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match di riferimento, durante la mattina di domenica 2 gennaio; partita di scena al ...

Advertising

infoitsport : LIVE - Berrettini-De Minaur, Atp Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - zazoomblog : LIVE Berrettini-De Minaur 3-6 3-4 Italia-Australia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: break piazzato dall’australiano nel seco… - zazoomblog : LIVE Berrettini-De Minaur 3-5 Italia-Australia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: break per l’australiano nel quarto gioco! -… - cuorebatticuore : Finalmente live con Matteo Berrettini - infoitsport : LIVE Berrettini-De Minaur, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: si comincia in mattinata dopo Sinner -