LIVE Berrettini-De Minaur 3-6 6-6, Italia-Australia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: secondo set che giunge al tiebreak (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PURCELL 1-0 De Minaur. Risposta all’incrocio delle righe sulla seconda di Berrettini. Parte bene l’Australiano. 6-6 tiebreak. Si è salvato De Minaur nel momento più delicato. A-40 Erroraccio di Berrettini! Sbaglia con il dritto quando doveva essere incisivo nello scambio. 40-40 SFONDA Berrettini! De Minaur non è profondo e Berrettini tira due fiammate con il dritto inside-in. 40-30 Ancora con coraggio l’Australiano! A rete un’altra volée perfetta. 30-30 Attacco che sfiora il nastro e De Minaur si salva con la volée in tuffo. Tantissimi rischi per ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-PURCELL 1-0 De. Risposta all’incrocio delle righe sulla seconda di. Parte bene l’no. 6-6. Si è salvato Denel momento più delicato. A-40 Erroraccio di! Sbaglia con il dritto quando doveva essere incisivo nello scambio. 40-40 SFONDA! Denon è profondo etira due fiammate con il dritto inside-in. 40-30 Ancora con coraggio l’no! A rete un’altra volée perfetta. 30-30 Attacco che sfiora il nastro e Desi salva con la volée in tuffo. Tantissimi rischi per ...

