LIVE Berrettini-De Minaur 3-6 3-2, Italia-Australia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: buon inizio per l’azzurro al servizio nel secondo set (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PURCELL 30-15 Cambia marcia con il dritto De Minaur: Berrettini ha perso progressivamente campo. 15-15 Rallenta troppo con il rovescio in slice Berrettini: bravo ad approfittarne con il dritto De Minaur. 0-15 PRENDE TUTTO Berrettini DA LONTANO!! Che difesa!! Alla fine sbaglia lo smash De Minaur. 3-2. Gran punto vinto da Berrettini! Pressa con il dritto e si porta a casa anche questo turno di servizio. 40-15 Costretto a giocare la seconda per un fallo di piede Berrettini che gioca scarico il rovescio. 40-0 Attacca bene con il dritto Berrettini e si procura tre palle per il 3-0. 30-0 ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-PURCELL 30-15 Cambia marcia con il dritto Deha perso progressivamente campo. 15-15 Rallenta troppo con il rovescio in slice: bravo ad approfittarne con il dritto De. 0-15 PRENDE TUTTODA LONTANO!! Che difesa!! Alla fine sbaglia lo smash De. 3-2. Gran punto vinto da! Pressa con il dritto e si porta a casa anche questo turno di. 40-15 Costretto a giocare la seconda per un fallo di piedeche gioca scarico il rovescio. 40-0 Attacca bene con il drittoe si procura tre palle per il 3-0. 30-0 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-De Minaur 3-5 Italia-Australia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: break per l’australiano nel quarto gioco! -… - cuorebatticuore : Finalmente live con Matteo Berrettini - infoitsport : LIVE Berrettini-De Minaur, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: si comincia in mattinata dopo Sinner - zazoomblog : LIVE – Berrettini-De Minaur Atp Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-De #Minaur #2022: - MercRF : RT @lorenzofares: L'#ATPCup dell'#Italia ???? inizierà domani alle 7 (live su @SuperTennisTv ovviamente) con #Sinner ???? vs Duckworth ???? e #Be… -