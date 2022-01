LIVE Berrettini/Bolelli-Peers/Saville 3-6, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: gli aussie vincono il primo set! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Scappa via la risposta di Peers. 15-0 Buona prima di Berrettini. INIZIO SECONDO SET 12.31 Matteo Berrettini e Simone Bolelli perdono il primo set della sfida decisiva di doppio: John Peers e Luke Saville non tremano e conquistano il parziale per 6 giochi a 3 forti del break del secondo gioco. FINE primo SET 3-6 primo SET Australia!!! FUORI DI UN SOFFIO IL BACK IN RECUPERO 40-40 CHE PUNTO GIOCATO DALL’Italia!!!! Berrettini e Bolelli prendono di tutto in difesa e l’emiliano si prende il punto a rete. 40-30 LOB VINCENTE DI Bolelli! Altre due chance per ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Scappa via la risposta di. 15-0 Buona prima di. INIZIO SECONDO SET 12.31 Matteoe Simoneperdono ilset della sfida decisiva di doppio: Johne Lukenon tremano e conquistano il parziale per 6 giochi a 3 forti del break del secondo gioco. FINESET 3-6SET!!! FUORI DI UN SOFFIO IL BACK IN RECUPERO 40-40 CHE PUNTO GIOCATO DALL’!!!!prendono di tutto in difesa e l’emiliano si prende il punto a rete. 40-30 LOB VINCENTE DI! Altre due chance per ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPCup Inizia male la sfida decisiva tra #Italia e #Australia: #Peers e #Saville conducono… - infoitsport : LIVE Berrettini/Bolelli-Peers/Saville 0-3, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: break immediato degli aussie! - zazoomblog : LIVE Berrettini-Bolelli-Peers-Saville 0-1 Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: si comincia sulla Ken Rosewall Arena… - MercRF : RT @zazoomblog: LIVE Berrettini-De Minaur 3-6 3-4 Italia-Australia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: break piazzato dall’australiano nel secondo set!… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPCup Cambio a sorpresa nell'#Italia in vista del decisivo #doppio con l'#Australia: cont… -