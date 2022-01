LIVE Berrettini/Bolelli-Peers/Saville 0-1, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: si comincia sulla Ken Rosewall Arena! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 SI SUPERA ANCHE Peers IN RISPOSTA CON IL DIRITTO LUNGOLINEA! 0-15 DIRITTO DIAGONALE DI Saville IN RISPOSTA! 0-1 Ottima prima di Peers e turno di servizio mantenuto. 40-30 Gran risposta di Bolelli dal lato destro. 40-15 Serve&volley di Peers che chiude in maniera cinica. 30-15 Smash in rete di Berrettini dopo il lob di Peers. 15-15 Gran risposta del romano. 15-0 Termina in rete la volée di Berrettini dopo il servizio di Peers. 0-0 Si comincia sulla Ken Rosewall Arena! INIZIO PRIMO SET 11.47 sulla Qudos Bank Arena invece si sta disputando il doppio tra Germania e Gran ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 SI SUPERA ANCHEIN RISPOSTA CON IL DIRITTO LUNGOLINEA! 0-15 DIRITTO DIAGONALE DIIN RISPOSTA! 0-1 Ottima prima die turno di servizio mantenuto. 40-30 Gran risposta didal lato destro. 40-15 Serve&volley diche chiude in maniera cinica. 30-15 Smash in rete didopo il lob di. 15-15 Gran risposta del romano. 15-0 Termina in rete la volée didopo il servizio di. 0-0 SiKenINIZIO PRIMO SET 11.47Qudos Bank Arena invece si sta disputando il doppio tra Germania e Gran ...

