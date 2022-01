Liga, Maiorca-Barcellona: l’incornata di De Jong sblocca il risultato (VIDEO) (Di domenica 2 gennaio 2022) Luuk De Jong sblocca il risultato di Maiorca-Barcellona, valida per la 19esima giornata della Liga 2021/2022, proprio sul finire di primo tempo. L’attaccante olandese, sempre più lontano dalla Catalogna, va a segno al 44? con un colpo di testa su cross di Mingueza. L’ex attaccante del Siviglia era stato il più pericoloso dei suoi, in un primo tempo scarso qualitativamente a causa soprattutto dell’elevato numero di giovani presenti in campo per i blaugrana. Prima della rete, De Jong aveva colpito, nel giro di nemmeno un minuto, un palo in estensione su suggerimento di Jutgla e la traversa con una splendida rovesciata ancora su cross di Mingueza. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Luuk Deildi, valida per la 19esima giornata della2021/2022, proprio sul finire di primo tempo. L’attaccante olandese, sempre più lontano dalla Catalogna, va a segno al 44? con un colpo di testa su cross di Mingueza. L’ex attaccante del Siviglia era stato il più pericoloso dei suoi, in un primo tempo scarso qualitativamente a causa soprattutto dell’elevato numero di giovani presenti in campo per i blaugrana. Prima della rete, Deaveva colpito, nel giro di nemmeno un minuto, un palo in estensione su suggerimento di Jutgla e la traversa con una splendida rovesciata ancora su cross di Mingueza. SportFace.

