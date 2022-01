Liga | Maiorca-Barcellona 0-1 | un miracolo di ter Stegen in pieno recupero salva i blaugrana VIDEO

Advertising

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Liga | #MaiorcaBarcellona 0-1: un miracolo di Marc-Andrè #terStegen in pieno recupero salva i blaugrana (VIDEO) https:/… - sportface2016 : #Liga | #MaiorcaBarcellona 0-1: un miracolo di Marc-Andrè #terStegen in pieno recupero salva i blaugrana (VIDEO) - RaiSport : ?? Il #Barcellona passa di misura a #Maiorca Nonostante le tante assenze per infortuni e #covid i blaugrana s'impon… - sportface2016 : #Liga, un #Barcellona giovanissimo batte il #Mallorca di misura: a segno Luuk #deJong, #terStegen salva tutto nel r… - sportface2016 : #Liga, il video con gli highlights di #RCDMallorcaBarça 0-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Maiorca

... le sconfitte di Betis e Rayo, unite al pari della Real Sociedad, proiettano i catalani in quinta posizione dopo metà. Risultato ottenuto con una vittoria sofferta anell'ultimo match ...Con un gol di Luuk De Jong al 44 ', il Barcellona (avversario del Napoli in Europa League) vince 1 - 0 in casa delnella 19ª giornata dellaspagnola . La rete dell'attaccante olandese permette alla squadra di Xavi, in formazione ampiamente rimaneggiata tra Covid e infortuni, di portarsi al quinto ...Il video con il miracolo di Marc-Andrè ter Stegen, che in pieno recupero salva il Barcellona nell'incontro in casa del Maiorca.Con un gol di Luuk De Jong al 44', il Barcellona (avversario del Napoli in Europa League) vince 1-0 in casa del Maiorca nella 19ª giornata della Liga spagnola. La rete dell'attaccante olandese permett ...