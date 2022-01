Liga 2021/2022, l’Atletico Madrid si riprende il quarto posto: Correa stende il Rayo Vallecano (Di domenica 2 gennaio 2022) l’Atletico Madrid inizia bene il 2022 stendendo 2-0 il Rayo Vallecano nel match valevole per la diciannovesima giornata de La Liga 2021/2022, grazie alla doppietta realizzata da Angel Correa. I Colchoneros, dopo un’iniziale fase di studio, al 28? trovano il gol del vantaggio con un tap-in dell’argentino. La formazione ospite tenta di riorganizzare le idee per lanciarsi alla ricerca del pareggio, ma in apertura di ripresa Correa concede il bis e mette una seria ipoteca sulla partita. Gli uomini di Andoni Iraola non riescono a reagire, così l’Atletico Madrid porta a casa il primo successo dell’anno riprendendosi il quarto ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022)inizia bene ilndo 2-0 ilnel match valevole per la diciannovesima giornata de La, grazie alla doppietta realizzata da Angel. I Colchoneros, dopo un’iniziale fase di studio, al 28? trovano il gol del vantaggio con un tap-in dell’argentino. La formazione ospite tenta di riorganizzare le idee per lanciarsi alla ricerca del pareggio, ma in apertura di ripresaconcede il bis e mette una seria ipoteca sulla partita. Gli uomini di Andoni Iraola non riescono a reagire, cosìporta a casa il primo successo dell’annondosi il...

