Liga 2021/2022, colpaccio del Getafe con il Real Madrid: Unal rovina la prima dell’anno ad Ancelotti (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Getafe, contro ogni pronostico, piega 1-0 il Real Madrid nel match valevole per la diciannovesima giornata de La Liga 2021/2022 grazie alla rete Realizzata in apertura da Enes Unal. I padroni di casa partono subito forte andando in vantaggio dopo appena nove minuti, mentre i Blancos mostrano una certa difficoltà nel creare pericoli dalle parti di Soria. La riprese, di fatto, propone lo stesso copione della prima frazione di gara con le Merengues che spingono alla ricerca del pareggio e i gialloblù che provano a colpire in contropiede. Il punteggio, però, non cambia: il Getafe compie un colpaccio e porta a casa l’intera posta in palio allontanandosi dalla zona retrocessione con i suoi 18 punti. ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Il, contro ogni pronostico, piega 1-0 ilnel match valevole per la diciannovesima giornata de Lagrazie alla reteizzata in apertura da Enes. I padroni di casa partono subito forte andando in vantaggio dopo appena nove minuti, mentre i Blancos mostrano una certa difficoltà nel creare pericoli dalle parti di Soria. La riprese, di fatto, propone lo stesso copione dellafrazione di gara con le Merengues che spingono alla ricerca del pareggio e i gialloblù che provano a colpire in contropiede. Il punteggio, però, non cambia: ilcompie une porta a casa l’intera posta in palio allontanandosi dalla zona retrocessione con i suoi 18 punti. ...

