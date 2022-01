L’Europa è così democratica che non riesce a isolare chi non lo è (Di domenica 2 gennaio 2022) Una delle regole d’oro della democrazia è il diritto-dovere di criticare e analizzare fino al dettaglio ogni singola dichiarazione, azione e visione dei politici che la rappresentano. Ma chi parla di Unione europea non lo ricorda mai e per questo si affligge ogni volta che i cittadini si lamentano quando le cose vanno male e si indispettisce se non vede folle festanti cantare l’inno alla gioia quando le cose vanno bene. Le lodi sperticate dei media, l’assenza di opposizione e il silenzio delle persone comuni vale solo per le dittature e le autocrazie che conquistano questo privilegio con la forza e la paura. La critica è l’essenza della democrazia. Senza, non si può rendere trasparente quel dibattito nell’opinione pubblica che ci permette di conoscere per deliberare. Per questo motivo è giusto criticare aspramente quello che non va. Come le tante difficoltà che ha incontrato nella ... Leggi su linkiesta (Di domenica 2 gennaio 2022) Una delle regole d’oro della democrazia è il diritto-dovere di criticare e analizzare fino al dettaglio ogni singola dichiarazione, azione e visione dei politici che la rappresentano. Ma chi parla di Unione europea non lo ricorda mai e per questo si affligge ogni volta che i cittadini si lamentano quando le cose vanno male e si indispettisce se non vede folle festanti cantare l’inno alla gioia quando le cose vanno bene. Le lodi sperticate dei media, l’assenza di opposizione e il silenzio delle persone comuni vale solo per le dittature e le autocrazie che conquistano questo privilegio con la forza e la paura. La critica è l’essenza della democrazia. Senza, non si può rendere trasparente quel dibattito nell’opinione pubblica che ci permette di conoscere per deliberare. Per questo motivo è giusto criticare aspramente quello che non va. Come le tante difficoltà che ha incontrato nella ...

