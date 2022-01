L'Eredità, non va avanti il campione Marco: 'Bello de mamma' (Di domenica 2 gennaio 2022) È stato un altro appuntamento emozionante quello de L'Eredità, andato in onda nel preserale di domenica 2 gennaio. Dopo la prima e complessa sessione di giochi, ad aggiudicarsi l'ambito pass per accedere al Triello sono stati il campione Marco e le new entry Beatrice e Francesco. Proprio quest'ultimo non è passato inosservato in quanto ha rischiato più volte di uscire dal game show. L'Eredità, Flavio Insinna e il ribaltone di Francesco Al Triello Flavio Insinna ha riaccolto Marco, il quale si è misurato con Beatrice e Francesco nel gioco con le domande. Ma prima ancora di arrivare a disputare questa importantissima fase del game show di mamma Rai, Francesco si è ritrovato al confronto a tempo dapprima contro Stefania e poi contro Oronzo. Proprio con quest'ultimo concorrente c'è stato ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 gennaio 2022) È stato un altro appuntamento emozionante quello de L', andato in onda nel preserale di domenica 2 gennaio. Dopo la prima e complessa sessione di giochi, ad aggiudicarsi l'ambito pass per accedere al Triello sono stati ile le new entry Beatrice e Francesco. Proprio quest'ultimo non è passato inosservato in quanto ha rischiato più volte di uscire dal game show. L', Flavio Insinna e il ribaltone di Francesco Al Triello Flavio Insinna ha riaccolto, il quale si è misurato con Beatrice e Francesco nel gioco con le domande. Ma prima ancora di arrivare a disputare questa importantissima fase del game show diRai, Francesco si è ritrovato al confronto a tempo dapprima contro Stefania e poi contro Oronzo. Proprio con quest'ultimo concorrente c'è stato ...

