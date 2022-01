Leo Messi è positivo al Covid | quattro casi nel Psg Tornano i contagi nel calcio

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ilcolpisce anche Lionel: il sette volte vincitore del Pallone d’Oro è tra igiocatori del Psg che sono risultati positivi al coronavirus prima della partita di Coppa di Francia di lunedì sera. Il club parigino ha aggiunto che anche Juan Bernat, il portiere di riserva Sergio Rico e il centrocampista diciannovenne Nathan Bitumazala e un membro dello staff hanno contratto il virus. Una notizia che purtroppo non sorprende, visto che anche nelstanno tornando a salire. Guardando alla Serie A, la Juventus ha comunicato il 31 dicembre che, “nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur“. L’Inter invece ha perso perAlex ...

