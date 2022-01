Lele Adani taglia la barba dopo 10 anni: lettera da brividi (Di domenica 2 gennaio 2022) Lele Adani, noto telecronista sportivo ed ex giocatore di Fiorentina ed Inter, commuove tutti con un semplice gesto. Difatti, dopo tantissimo tempo l’ex calciatore tanto ha tagliato la barba che da sempre lo contraddistingue. Il gesto è dovuto ad una promessa fatta alla propria mamma. Ecco il messaggio social del telecronista in cui svela la promessa fatta: “Dieci anni fa, ti feci una promessa, era il 2 gennaio 2012, eri in quel letto quella mattina. Non parlavi da settimane, ma i tuoi occhi dicevano ancora tanto. In realtà dicevano tutto. Avevamo passato l’ultimo Natale insieme, sapevo che avevi solo poche ore. Eri pronta a concedere il tuo ultimo gesto d’amore. Un sussulto, un movimento. Il tuo braccio che si alza, la tua mano che si appoggia sulla mia guancia liscia, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022), noto telecronista sportivo ed ex giocatore di Fiorentina ed Inter, commuove tutti con un semplice gesto. Difatti,tantissimo tempo l’ex calciatore tanto hato lache da sempre lo contraddistingue. Il gesto è dovuto ad una promessa fatta alla propria mamma. Ecco il messaggio social del telecronista in cui svela la promessa fatta: “Diecifa, ti feci una promessa, era il 2 gennaio 2012, eri in quel letto quella mattina. Non parlavi da settimane, ma i tuoi occhi dicevano ancora tanto. In realtà dicevano tutto. Avevamo passato l’ultimo Natale insieme, sapevo che avevi solo poche ore. Eri pronta a concedere il tuo ultimo gesto d’amore. Un sussulto, un movimento. Il tuo braccio che si alza, la tua mano che si appoggia sulla mia guancia liscia, ...

Advertising

tuttosport : Lele #Adani senza barba dopo 10 anni: messaggio social commovente ?? - mcrisj01 : RT @JPeppp: Mai avrei pensato di commuovermi per il post di uno che mi sta così tanto sulle palle come Adani. Bravo Lele ?????? - jacko_cecilia : RT @JPeppp: Mai avrei pensato di commuovermi per il post di uno che mi sta così tanto sulle palle come Adani. Bravo Lele ?????? - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lele Adani si taglia la barba dopo 10 anni: «L'ho promesso a mia madre prima che se ne andasse» - Titty66Santa : RT @JPeppp: Mai avrei pensato di commuovermi per il post di uno che mi sta così tanto sulle palle come Adani. Bravo Lele ?????? -