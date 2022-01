Lele Adani si taglia la barba | la lettera alla madre e il messaggio social commovente La

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dal tuo labiale leggo: ' Il mio Dani, il mio Dani, il mio Dani'. Poi, stanca, ti rimetti a riposare. Dormi. L'avresti fatto per sempre. In quel momento ti feci una promessa, il nostro patto segreto: ...

dice addio alla barba dopo 10 anni. Con un post su Instagram, l'ex calciatore e oggi popolare commentatore tv racconta di non averla rasata per tutto questo tempo a causa di una promessa ...di Andrea Sereni L'ex difensore dell'Inter scrive una lunga lettera alla mamma, a cui aveva fatto una solenne promessa: l'ha rispettatanon si è tagliato la barba per dieci anni, per tener fede a una promessa fatta alla mamma. Voleva conservare il ricordo della sua ultima carezza sul viso. Poi lo ha nascosto, agli altri e ...Lele Adani dice addio alla barba dopo 10 anni. Con un post su Instagram, l'ex calciatore e oggi popolare commentatore tv racconta di non averla rasata per tutto questo tempo a causa ...L'ex calciatore di Fiorentina e Inter oggi apprezzato commentatore Tv su Instagram ha ricordato la sua promessa alla madre dieci anni ...