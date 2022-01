Lele Adani irriconoscibile. Vita stravolta da 10 anni di dolore: come è adesso. La foto sconvolgente | Guarda (Di domenica 2 gennaio 2022) Siamo abituati a vederlo negli studi televisivi e negli stadi con i suoi bei capelli lunghi e la barba brizzolata. Ma ora Lele Adani è irriconoscibile. L'opinionista sportivo ed ex calciatore infatti si è mostrato in un post pubblicato sul suo profilo Instagram con la pelle del viso completamente rasata. E il motivo di questo cambiamento è legato al dolore per la perdita della madre. "Dieci anni fa, ti feci una promessa, era il 2 gennaio 2012, eri in quel letto quella mattina. Non parlavi da settimane, ma i tuoi occhi dicevano ancora tanto. In realtà dicevano tutto. Avevamo passato l'ultimo Natale insieme, sapevo che avevi solo poche ore. Eri pronta a concedere il tuo ultimo gesto d'amore", scrive Adani. "Un sussulto, un movimento. Il tuo braccio che si alza, la tua mano che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Siamo abituati a vederlo negli studi televisivi e negli stadi con i suoi bei capelli lunghi e la barba brizzolata. Ma ora. L'opinionista sportivo ed ex calciatore infatti si è mostrato in un post pubblicato sul suo profilo Instagram con la pelle del viso completamente rasata. E il motivo di questo cambiamento è legato alper la perdita della madre. "Diecifa, ti feci una promessa, era il 2 gennaio 2012, eri in quel letto quella mattina. Non parlavi da settimane, ma i tuoi occhi dicevano ancora tanto. In realtà dicevano tutto. Avevamo passato l'ultimo Natale insieme, sapevo che avevi solo poche ore. Eri pronta a concedere il tuo ultimo gesto d'amore", scrive. "Un sussulto, un movimento. Il tuo braccio che si alza, la tua mano che si ...

Advertising

tuttosport : Lele #Adani senza barba dopo 10 anni: messaggio social commovente ?? - davideinno85 : RT @JPeppp: Mai avrei pensato di commuovermi per il post di uno che mi sta così tanto sulle palle come Adani. Bravo Lele ?????? - zazoomblog : Lele Adani taglia la barba dopo 10 anni: il messaggio è commovente - #Adani #taglia #barba #anni: - MauroReg123 : RT @JPeppp: Mai avrei pensato di commuovermi per il post di uno che mi sta così tanto sulle palle come Adani. Bravo Lele ?????? - jmorat : RT @JPeppp: Mai avrei pensato di commuovermi per il post di uno che mi sta così tanto sulle palle come Adani. Bravo Lele ?????? -