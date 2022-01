Le sorelle Ferragnez, prima e dopo il bisturi: tre donne diverse (Di domenica 2 gennaio 2022) Le sorelle Ferragnez, oggi ormai il mito di migliaia di ragazze: Ecco come sono cambiate nel corso del tempo. Colpa di qualche ritocchino? In questi mesi, sui profili social della famosa ed amata Chiara Ferragni sono stati più volte pubblicati i cosiddetti “Album di famiglia” , foto scattate di sorpresa e nel corso degli anni , che mostrano la bella Chiara crescere nel tempo. Le donne della famiglia FerragniMa non è l’unica protagonista di queste foto, infatti Marina Di Guardo, la madre scrittrice di Chiara Ferragni, ha aperto l’album di famiglia per i suoi follower: su Instagram ha condiviso i dolci scatti di lei da giovane con le figlie piccole, bambine e adolescenti. In queste settimane ha scalato le classifiche delle serie tv più seguite ed attese “The Ferragnez”, il documentario che tratta la vita ... Leggi su topicnews (Di domenica 2 gennaio 2022) Le, oggi ormai il mito di migliaia di ragazze: Ecco come sono cambiate nel corso del tempo. Colpa di qualche ritocchino? In questi mesi, sui profili social della famosa ed amata Chiara Ferragni sono stati più volte pubblicati i cosiddetti “Album di famiglia” , foto scattate di sorpresa e nel corso degli anni , che mostrano la bella Chiara crescere nel tempo. Ledella famiglia FerragniMa non è l’unica protagonista di queste foto, infatti Marina Di Guardo, la madre scrittrice di Chiara Ferragni, ha aperto l’album di famiglia per i suoi follower: su Instagram ha condiviso i dolci scatti di lei da giovane con le figlie piccole, bambine e adolescenti. In queste settimane ha scalato le classifiche delle serie tv più seguite ed attese “The”, il documentario che tratta la vita ...

wouldyxu : Dopo aver visto The Ferragnez la serie,e ho visto che rapporto c’è tra le sorelle Ferragni,posso confermare che pia… - drag_on_air : Io sta cosa l'ho notata guardando the Ferragnez, le sorelle hanno una tendenza, forse inconscia, a imitare quella d… - michiamotea : Stamattina madre, sorelle e cugine disperate per i ferragnez positivi che nemmeno fosse successo a uno della famiglia ???? - FrancescaMarano : 10 minuti che guardo The Ferragnez e mi chiedo come lui sopporti la stupidità delle sorelle di lei -