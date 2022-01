La promessa di Adani alla madre morente commuove il mondo del web

Advertising

SBuffalov : RT @sportli26181512: Lele Adani si taglia la barba dopo 10 anni: il messaggio è commovente: La spiegazione sui social dell'ex giocatore di… - sportli26181512 : Lele Adani si taglia la barba dopo 10 anni: il messaggio è commovente: La spiegazione sui social dell'ex giocatore… - manuwes123 : RT @fcin1908it: Adani taglia la barba dopo 10 anni e svela il segreto: “Mamma, promessa mantenuta” - FlwrsRiccardo : RT @fcin1908it: Adani taglia la barba dopo 10 anni e svela il segreto: “Mamma, promessa mantenuta” - CalcioWebPuglia : Adani taglia la barba dopo 10 anni e svela il segreto: “Mamma, promessa mantenuta” -

Ultime Notizie dalla rete : promessa Adani

Virgilio Sport

: "Dieci anni fa feci unaa mia madre" " Dieci anni fa, ti feci una, era il 2 gennaio 2012, eri in quel letto quella mattina. Non parlavi da settimane, ma i tuoi occhi ...Unamantenuta per dieci anni e oggi rivelata sui social. Dopo tanto tempo l'ex giocatore di Fiorentina e Inter, Lele, ha tagliato la barba. Il motivo, però, è sorprendente e l'attuale ...L'ex terzino si è tagliato la barba dopo dieci anni e rivela il segreto che nascondeva il look tenuto per tutto questo tempo ...Più del gioco conteranno i duelli in area'. vedi letture. Daniele Adani, opinionista della Rai ha analizzato Milan-Napoli attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport: “Tutte queste defezioni sono ...