"La parola che Mattarella non ha usato". Marzio Breda, una voce dal Quirinale: così il presidente ha voluto stroncare il Pd (Di domenica 2 gennaio 2022) Non a caso Sergio Mattarella nel suo ultimo discorso da presidente della Repubblica ha parlato di "ruolo" e non di "mandato". Per escludere qualora ce ne fosse ancora stato bisogno l'ipotesi di un bis. Quando ha detto "tra pochi giorni si concluderà il mio ruolo da presidente", sottolinea Marzio Breda, il quirinalista del Corriere della Sera, "intendeva suggerire questo: un 'ruolo' indica una condizione temporanea e che non può essere replicata, mentre se avesse evocato un 'mandato', come si fa quando si parla del suo incarico, avrebbe trasmesso un'idea di rinnovabilità che non vuole considerare". Insomma, Mattarella ha voluto mandare un chiaro messaggio al Pd che ancora insiste per un secondo mandato. Non se ne parla. Il suo "ruolo" è concluso.

