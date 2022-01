La Madonna di Medjugorje in controtendenza | Ecco quello che non ti aspetteresti mai (Di domenica 2 gennaio 2022) In un mondo in cui i segni della presenza di Dio e di sua Madre sono sempre meno, Eccone uno fuori dall’ordinario: ciò che è successo in questo luogo non può che definirsi in controtendenza. L’atto di questo sindaco lascia ben sperare e offre una testimonianza vivida di fede cristiana di cui, oggi come non L'articolo La Madonna di Medjugorje in controtendenza Ecco quello che non ti aspetteresti mai proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 2 gennaio 2022) In un mondo in cui i segni della presenza di Dio e di sua Madre sono sempre meno,ne uno fuori dall’ordinario: ciò che è successo in questo luogo non può che definirsi in. L’atto di questo sindaco lascia ben sperare e offre una testimonianza vivida di fede cristiana di cui, oggi come non L'articolo Ladiinche non timai proviene da La Luce di Maria.

Advertising

emilzapa : @meriadocco La Madonna che parla di Microchip deve essere sorella di quella di Medjugorje, che dovrebbe parlare sol… - paglialunga00 : RT @cripto2001: @prokofiev91 Si sa che la Madonna ha sempre mandato questi messaggi a Medjugorje. Siamo noi che non abbiamo voluto ascoltar… - neverossi67 : RT @CiaoKarol: Messaggio da Medjugorje per oggi, 2 Gennaio 2022: ‘La vostra vita passa come un fiorellino…’: La rubrica dedicata ai devoti… - CiaoKarol : Messaggio da Medjugorje per oggi, 2 Gennaio 2022: ‘La vostra vita passa come un fiorellino…’: La rubrica dedicata a… - cripto2001 : @prokofiev91 Si sa che la Madonna ha sempre mandato questi messaggi a Medjugorje. Siamo noi che non abbiamo voluto… -