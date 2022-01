La grande seduzione del calciomercato

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 2 gennaio 2022) Con la fretta che ci contraddistingue, per ogni storia che nasce ci preoccupiamo troppo della fine, dimenticandoci del resto, la narrazione dei fatti. E invece le storie sono tutte belle, ma bisogna saperle raccontare, perché altrimenti anche il finale migliore non è sufficiente a riscattarle. È la legge del cinema, della letteratura, della scrittura, detto in generale. Ma non è la legge del, dove tutto è un po’ diverso. Ogni vicenda tende essenzialmente a una sua conclusione. Tizio passa da questa squadra a un’altra. E questo basti, è la notizia. Già, ma la storia? Dov’è la storia? La storia si consuma in rapidi retroscena che non sempre appartengono alla verità assoluta, ma solo a quella del momento: una sorta di verità di comodo. La storia vera sta nel mezzo, nelle pieghe, nascosta in quello che spesso non si sa, non si vede, non si dice, oppure, molto ...