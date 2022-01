La follia del Manchester United: “pronti 115 milioni di euro per Rice” (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Manchester United ha intenzione di costruire una squadra sempre più forte. La stagione in corso non può essere considerata entusiasmante, l’obiettivo massimo è la qualificazione in Champions League con i Red Devils che dovranno cambiare passo nella seconda parte di stagione. I Red Devils sono stati grandi protagonisti delle sessioni di mercato, per il futuro è stata avviata una trattativa a sorpresa. Secondo quanto riporta il ‘Sun’ Il Manchester United sarebbe pronto a offrire circa 115 milioni di euro per acquistare Declan Rice, giovane centrocampista di proprietà del West Ham. Il tecnico Rangnick avrebbe dato l’ok all’operazione. Il record è ancora di Pogba, pagato 105 milioni di euro alla Juventus. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilha intenzione di costruire una squadra sempre più forte. La stagione in corso non può essere considerata entusiasmante, l’obiettivo massimo è la qualificazione in Champions League con i Red Devils che dovranno cambiare passo nella seconda parte di stagione. I Red Devils sono stati grandi protagonisti delle sessioni di mercato, per il futuro è stata avviata una trattativa a sorpresa. Secondo quanto riporta il ‘Sun’ Ilsarebbe pronto a offrire circa 115diper acquistare Declan, giovane centrocampista di proprietà del West Ham. Il tecnico Rangnick avrebbe dato l’ok all’operazione. Il record è ancora di Pogba, pagato 105dialla Juventus. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

CalcioWeb : Il #ManchesterUnited su #DeclanRice: i Red Devils pronti ad una vera e propria follia - antogara : Inutile dire che l'app IO sia la peggiore app mai creata. Diventare matti per trovare un chip del cazzo sulla C. I.… - alessan5141 : RT @PaoloBorg: Per Guido Bertolini epidemiologo del Mario Negri i No Vax che rappresentano il 10% della popolazione determinano OLTRE tre q… - QuelloKeSbrocca : RT @EnricoStefano: Non isoliamo le nostre case, non ricopriamo nostri tetti con fotovoltaico nonostante siamo paese del sole, usiamo auto p… - maddi1703 : RT @PaoloBorg: Per Guido Bertolini epidemiologo del Mario Negri i No Vax che rappresentano il 10% della popolazione determinano OLTRE tre q… -