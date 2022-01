La fabbrica chiude senza preavviso e si trasferisce. Filomena, operaia: “Ora chi mi prende, a 63 anni?” (Di domenica 2 gennaio 2022) La testimonianza di Filomena, un’operaia stagionale della fabbrica di marron glacés di Marradi, che mostra la cruda realtà del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro sa essere estremamente brutale. Specialmente con chi è avanti con l’età. Questo il caso di Filomena, operaia stagionale della storica fabbrica di marron glacés di Marradi. La fabbrica L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 2 gennaio 2022) La testimonianza di, un’stagionale delladi marron glacés di Marradi, che mostra la cruda realtà del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro sa essere estremamente brutale. Specialmente con chi è avanti con l’età. Questo il caso distagionale della storicadi marron glacés di Marradi. LaL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

delromano : @Mandolesi_Giu fosse questo il problema più grosso! io ho un cliente che da oggi chiude la sua fabbrica con 30 ope… - Agipress : A #Marradi chiude la fabbrica di #marroni e trasloca. Posti di lavoro a rischio, la solidarietà di #MCL | AGIPRESS… - corrierefirenze : 'Faremo di tutto perché questo non accada' - DFbobinsky : Ho realizzato adesso che se sono positiva non posso andare alla mostra sui manga alla fabbrica del vapore che chiud… - SalvatoreDN : La Politica, più che augurare dovrebbe impegnarsi per migliorare le condizioni dei lavoratori. -