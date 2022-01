La Ditta torna nel Partito Democratrico. E rovina i piani di Letta (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Partito Democratico è guarito dalla malattia renziana, quindi gli esponenti di Articolo 1 possono tornare al Nazareno per una “nuova forza progressista”. Un ingresso a gamba tesa quello di Massimo D’Alema, pronto a tornare in campo e a rendere ancora più insonni le già tormentate notti di Enrico Letta. Un ritorno con le idee chiare, quello dell’ex premier che senza mezzi termini silura la candidatura di Mario Draghi, invocando un compromesso politico sul Quirinale. "Bisogna fare in modo che venga fuori una soluzione che riapra il campo della politica, della sovranità della politica, anche se con un compromesso – ha detto D’Alema negli auguri di fine anno di Articolo 1-. Dobbiamo riguadagnare il terreno della democrazia politica, a partire dalla elezione del presidente della Repubblica". Per essere ancora più chiaro, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 gennaio 2022) IlDemocratico è guarito dalla malattia renziana, quindi gli esponenti di Articolo 1 possonore al Nazareno per una “nuova forza progressista”. Un ingresso a gamba tesa quello di Massimo D’Alema, pronto are in campo e a rendere ancora più insonni le già tormentate notti di Enrico. Un ritorno con le idee chiare, quello dell’ex premier che senza mezzi termini silura la candidatura di Mario Draghi, invocando un compromesso politico sul Quirinale. "Bisogna fare in modo che venga fuori una soluzione che riapra il campo della politica, della sovranità della politica, anche se con un compromesso – ha detto D’Alema negli auguri di fine anno di Articolo 1-. Dobbiamo riguadagnare il terreno della democrazia politica, a partire dalla elezione del presidente della Repubblica". Per essere ancora più chiaro, ...

Advertising

MauroGofaster27 : RT @GioSallusti: Il 2022 del @pdnetwork inizia come peggio non poteva: torna #DAlema. Non è un titolo ad effetto, è la realtà che fa effett… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @CinziaEmanuelli: #DAlema torna nel @pdnetwork perché ormai la pulizia etnica dal renzismo sembra essersi compiuta,ma soprattutto per po… - Roky99760738 : RT @CinziaEmanuelli: #DAlema torna nel @pdnetwork perché ormai la pulizia etnica dal renzismo sembra essersi compiuta,ma soprattutto per po… - automatikos : RT @CinziaEmanuelli: #DAlema torna nel @pdnetwork perché ormai la pulizia etnica dal renzismo sembra essersi compiuta,ma soprattutto per po… - susannaarcari : RT @CinziaEmanuelli: #DAlema torna nel @pdnetwork perché ormai la pulizia etnica dal renzismo sembra essersi compiuta,ma soprattutto per po… -