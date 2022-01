Kluge (Oms): "Un vaccino all'anno ai vulnerabili. Il Covid è qui per rimanere: sarà endemico" (Di domenica 2 gennaio 2022) ?È troppo tardi per prevenire una quarta ondata in Europa, abbiamo perso questa opportunità. Ci sono molte lezioni da imparare, ma l’unico insegnamento da trarre deve essere che non possiamo affrontare questa pandemia e qualsiasi emergenza sanitaria futura da soli”. Lo ha detto il direttore regionale di Oms Europa, Hans Henri P. Kluge, in un’intervista rilasciata all’Ansa, commentando la situazione sanitaria dei Balcani e l’approvazione della “Roadmap per la salute nei Balcani occidentali (2021 - 2025)”, a Budva (Montenegro) il 3 dicembre da Oms Europa, Ince, e Paesi Ince dei Balcani Occidentali. Un documento grazie al quale i Paesi coinvolti avvieranno azioni per migliorare i sistemi sanitari e gli standard di efficienza, ispirandosi ai principi di cooperazione e solidarietà. “La Roadmap dei Balcani occidentali per la salute e il benessere - ha ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 gennaio 2022) ?È troppo tardi per prevenire una quarta ondata in Europa, abbiamo perso questa opportunità. Ci sono molte lezioni da imparare, ma l’unico insegnamento da trarre deve essere che non possiamo affrontare questa pandemia e qualsiasi emergenza sanitaria futura da soli”. Lo ha detto il direttore regionale di Oms Europa, Hans Henri P., in un’intervista rilasciata all’Ansa, commentando la situazione sanitaria dei Balcani e l’approvazione della “Roadmap per la salute nei Balcani occidentali (2021 - 2025)”, a Budva (Montenegro) il 3 dicembre da Oms Europa, Ince, e Paesi Ince dei Balcani Occidentali. Un documento grazie al quale i Paesi coinvolti avvierazioni per migliorare i sistemi sanitari e gli standard di efficienza, ispirandosi ai principi di cooperazione e solidarietà. “La Roadmap dei Balcani occidentali per la salute e il benessere - ha ...

