Kate ad un passo dai 40 anni | come celebrerà? Cattive notizie per lei

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il prossimo 9 gennaioMiddleton festeggerà il suo 40esimo compleanno, ma la pandemia di Covid-19 non le consentirà di celebrarloavrebbe voluto. La Duchessa di Cambridge starebbe ridimensionando i piani per festeggiare “solo con i familiari e gli amici intimi”, evitando quindi di celebrare i suoi 40con la grande festa che era stata inizialmente organizzata. D’altronde, la variante Omicron si sta diffondendo con enorme rapidità anche nel Regno Unito, tanto da costringere la Famiglia Reale a dover fare a meno del classico appuntamento di Sandringham anche in questo Natale. LEGGI ANCHE => Terrorizzata dal tour di William e: cosa ha spinto l’ex di Harry a lasciare il Principe?ricorda il Daily Star, anche l’anno scorsoha trascorso il suo ...

Ultime Notizie dalla rete

