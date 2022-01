Juventus, ritorno in Premier League per Ramsey: tre club sul gallese (Di domenica 2 gennaio 2022) La Juventus lavora per liberarsi del pesante ingaggio di Aaron Ramsey a gennaio: per lui ritorno in Premier? La Juventus ha sempre il discorso aperto per la cessione di Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe tornare in Premier League, dopo l’esperienza con l’Arsenal. Secondo quanto riferito dal The Sun, su Ramsey ci sarebbero tre club: Everton, West Ham e Newcastle. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Lalavora per liberarsi del pesante ingaggio di Aarona gennaio: per luiin? Laha sempre il discorso aperto per la cessione di Aaron. Ilpotrebbe tornare in, dopo l’esperienza con l’Arsenal. Secondo quanto riferito dal The Sun, suci sarebbero tre: Everton, West Ham e Newcastle. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : ?? - GiovaAlbanese : Paulo #Dybala si allena a pieno ritmo da due giorni e, in attesa di ritrovare #Allegri e i suoi collaboratori alla… - GliStessiChe : RT @GianVand: Quelli che non vorrebbero #Lukaku alla #Juventus sono gli stessi che si facevano le manette per il ritorno di #Morata - GianVand : Quelli che non vorrebbero #Lukaku alla #Juventus sono gli stessi che si facevano le manette per il ritorno di #Morata - fede_spi : @pap1pap Pap penso che speri in un ritorno all’Inter per davvero. Secondo me in un’operazione alla Morata-Juventus… -