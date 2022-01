Juventus-Morata, c'eravamo tanto amati: i tifosi non gradiscono e si scatenano sul web (Di domenica 2 gennaio 2022) La notizia di questa mattina dell'interesse da parte del Barcellona per Alvaro Morata, sembra trovare conferma dalle parti di Torino, dove secondo i bene informati, l'attaccante spagnolo avrebbe... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 2 gennaio 2022) La notizia di questa mattina dell'interesse da parte del Barcellona per Alvaro, sembra trovare conferma dalle parti di Torino, dove secondo i bene informati, l'attaccante spagnolo avrebbe...

Advertising

romeoagresti : Situazione #Morata: il quadro non è cambiato. Ovvero. La #Juventus, ad oggi, non ha accordi con nessuno per rimpiaz… - EnricoTurcato : Trovare un “9”, di fretta, a gennaio, con tutti che sanno che stai cercando un “9” perché il tuo “9” si è già accor… - romeoagresti : Contatto tra #Morata e il #Barça, con Xavi che apprezza lo spagnolo. Blaugrana disposti a parlare con la #Juventus… - gpazzaglia71 : RT @Laudantes: Per quanto il caso Alvaro Morata tenga banco, il principale problema di questa Juventus è il centrocampo. Senza il numero 4… - number1719 : @carlolaudisa @Gazzetta_it Andasse così quanto avrebbe pagato la Juventus per Morata fino ad ora? -