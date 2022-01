"Juve, che fine imbarazzante". L'ex stella del calcio italiano: un massacro senza precedenti (Di domenica 2 gennaio 2022) Con Eraldo Pecci è impossibile annoiarsi. È un battutista nato e, se non ha in canna una barzelletta delle sue, ti spara con faccia alla Buster Keaton: «Lo sai perché Maradona segnò quella punizione incredibile alla Juventus, superando con un lob la barriera e battendo Tacconi? Perché un fuoriclasse gli aveva toccato il pallone come nessuno sapeva fare al mondo... Quella è stata la vera prodezza». Eraldo, ma chi era il compagno di squadra che gli sfiorò il pallone sulla punizione a due, spostandolo di un paio di centimetri? «Ero io...». Quando, però, questo romagnolo Doc si mette a parlare di calcio, diventa serio e compunto. Quasi senatoriale. Un professore in cattedra. Eraldo, a chi assegneresti un 10 con lode per questo 2021? «Alla Nazionale, ovviamente. Quando ti approcci a un Europeo non essendo la squadra più forte ma evidenziando nel mese in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Con Eraldo Pecci è impossibile annoiarsi. È un battutista nato e, se non ha in canna una barzelletta delle sue, ti spara con faccia alla Buster Keaton: «Lo sai perché Maradona segnò quella punizione incredibile allantus, superando con un lob la barriera e battendo Tacconi? Perché un fuoriclasse gli aveva toccato il pallone come nessuno sapeva fare al mondo... Quella è stata la vera prodezza». Eraldo, ma chi era il compagno di squadra che gli sfiorò il pallone sulla punizione a due, spostandolo di un paio di centimetri? «Ero io...». Quando, però, questo romagnolo Doc si mette a parlare di, diventa serio e compunto. Quasi senatoriale. Un professore in cattedra. Eraldo, a chi assegneresti un 10 con lode per questo 2021? «Alla Nazionale, ovviamente. Quando ti approcci a un Europeo non essendo la squadra più forte ma evidenziando nel mese in ...

Advertising

_Morik92_ : Per il momento, l'entourage di #Icardi fa trapelare che non ci sono stati contatti con la #Juve. - Gazzetta_it : Juve-Icardi, si può fare. A patto che... Ecco la strategia in atto - romeoagresti : Il sì di #Morata al #Barça è totale: 18 mesi di contratto garantiti. La palla passa ora alla #Juve che, ovviamente,… - RegPino : @Edorsi53 E la mia Juve, che vuole diventare top club attrattivo, riprende Allegri col suo gioco anni '60, che anno… - lookatbald : RT @Salvo1308: #Lukaku dice che non giocherebbe mai nella #Juve, un pó ha ragione. Perché quella maglia non è assolutamente degno di indoss… -