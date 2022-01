Juve, caso Morata: lui vuole il Barcellona, cercasi centravanti (Di domenica 2 gennaio 2022) TORINO - Rebus Morata . Il 2022 della Juve si apre con un nuovo problema in attacco, proprio nel reparto che già prima di questa novità necessitava di un rinforzo e quindi di un'addizione piuttosto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 gennaio 2022) TORINO - Rebus. Il 2022 dellasi apre con un nuovo problema in attacco, proprio nel reparto che già prima di questa novità necessitava di un rinforzo e quindi di un'addizione piuttosto ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Caso Morata, vuole subito il Barca. Icardi in risalita ma in prestito per sei mesi. La Juve non vuole spender… - _Morik92_ : La premessa è che #Kulusevski potrebbe partire solo con un'offerta ritenuta congrua, ma la mia opinione è che quest… - Milkotta : @Massy_Juve Ti direi cioccolata calda, ma se non hai ancora pranzato non sarebbe il caso... ????? - ArmandaGelsomin : RT @forumJuventus: GdS: 'Caso Morata, vuole subito il Barca. Icardi in risalita ma in prestito per sei mesi. La Juve non vuole spendere per… - kevineduardo191 : RT @forumJuventus: GdS: 'Caso Morata, vuole subito il Barca. Icardi in risalita ma in prestito per sei mesi. La Juve non vuole spendere per… -