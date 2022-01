Juve | Bernardeschi pensa al rinnovo | ' La voglia c' è | ma'

(Di domenica 2 gennaio 2022) TORINO - Per Federicoè stato un 2021 da sogno con la conquista dell'Europeo e due trofei vinti con la. L'esterno bianconero ritrovando Allegri è tornato ad essere protagonista anche ...

TORINO - Per Federico è stato un 2021 da sogno con la conquista dell'Europeo e due trofei vinti con la Juve. L'esterno bianconero ritrovando Allegri è tornato ad essere protagonista anche con il club e ora...