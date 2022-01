Jada Pinkett Smith parla della sua alopecia | non mi resta che riderci su

Advertising

MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: Jada Pinkett Smith: 'Io e la mia alopecia stiamo diventando amiche...' #jadapinkettsmith - gazzettamantova : Le star raccontano le proprie malattie sui social: esempi di forza e coraggio Jada Pinkett Smith, l'attrice moglie… - sacchi67 : RT @MediasetTgcom24: Jada Pinkett Smith: 'Io e la mia alopecia stiamo diventando amiche...' #jadapinkettsmith - MediasetTgcom24 : Jada Pinkett Smith: 'Io e la mia alopecia stiamo diventando amiche...' #jadapinkettsmith - infoitcultura : Jada Pinkett Smith: «Io e l'alopecia diventeremo amiche» -

Ultime Notizie dalla rete : Jada Pinkett

A gestirla c'è una Niobe alquanto invecchiata (Smith), che ritroviamo dai due precedenti film e che rinchiude Neo per evitare che possa combinare casini in grado di condurre le macchine ...Torna a vestire i panni di NiobeSmith, agguerrita Generale che ora si occupa del benessere del suo popolo nonostante la diffidenza verso Neo. In un'intervista a Entertainment Weekly, ...Jada Pinkett Smith ormai è costretta a rasarsi la testa a zero per nascondere i capelli persi a causa dell’alopecia, ma non ha perso la voglia di scherzare e di essere positiva anche su questo argomen ...Torniamo nel surreale mondo delle Wachowski col seguito del loro famosissimo Matrix: Resurrections. La recensione risponderà alla domanda: ce n'era veramente bisogno?. "Che cos'è Matrix?". Vorremmo ...