Israele, detenuto palestinese in sciopero della fame da 140 giorni (Di domenica 2 gennaio 2022) Risulterebbero gravi le condizioni di Hisham Abu Hawash, quarantenne palestinese detenuto in Israele, che da 140 giorni starebbe praticando lo sciopero della fame. La conferma arriva direttamente da un portavoce dell'ospedale Assaf Harofeh vicino Tel Aviv. L'uomo, padre di cinque bambini e originario di Dura, nel sud della Cisgiordania, è stato fermato per sospetta affiliazione alla Jihad Islamica e per la possibile partecipazione ad alcuni attacchi contro lo stato ebraico. Peccato che dal giorno dell'arresto, risalente ad ottobre del 2020 ad oggi i tribunali israeliani non abbiano ancora avanzato alcuna accusa formale, nel quadro della cosiddetta detenzione amministrativa, che permette di arrestare e trattenere per sei mesi –

