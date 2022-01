Israele: "Da Omicron possibile immunità di gregge, ma al costo di molte infezioni" (Di domenica 2 gennaio 2022) Israele, che attende una nuova ondata di contagi per la fiammata di Omicron, potrebbe raggiungere l’immunità di gregge. Lo ha lasciato intendere il direttore generale del ministero della Sanità israeliano Nachman Ash, parlando ai microfoni di 103Fm Radio. “Il costo sarà di molte infezioni. I numeri dovranno essere molto alti per raggiungere l’immunità di gregge, e questo è possibile”, ha aggiunto. Precisando comunque che “non vogliamo raggiungerla attraverso le infezioni ma vogliamo che accada a seguito della vaccinazione di molte persone”. Ash ha descritto come “preoccupante” il modo in cui si sono svolte le celebrazioni per il Capodanno, a cui il governo non ha imposto rigide ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 gennaio 2022), che attende una nuova ondata di contagi per la fiammata di, potrebbe raggiungere l’di. Lo ha lasciato intendere il direttore generale del ministero della Sanità israeliano Nachman Ash, parlando ai microfoni di 103Fm Radio. “Ilsarà di. I numeri dovranno essere molto alti per raggiungere l’di, e questo è”, ha aggiunto. Precisando comunque che “non vogliamo raggiungerla attraverso lema vogliamo che accada a seguito della vaccinazione dipersone”. Ash ha descritto come “preoccupante” il modo in cui si sono svolte le celebrazioni per il Capodanno, a cui il governo non ha imposto rigide ...

