Inter Liverpool, il Daily Mail sgancia la bomba: si gioca in campo neutro? Emerge una possibilità clamorosa per Inter Liverpool: si gioca in campo neutro? La bomba del Daily Mail La UEFA starebbe pensando di far giocare in campo neutro Inter-Liverpool e Lille-Chelsea. Le ultime indiscrezioni lanciate dal Daily Mail: «Fonti UEFA hanno indicato che in questa fase non ci sono piani per riscrivere le loro regole al fine di rendere obbligatoria la vaccinazione. Di conseguenza, nel caso specifico, i giocatori non vaccinati di Chelsea e Liverpool non potrebbero giocare in Francia e in Italia. Le regole UEFA stabiliscono che per disputare un match ci sia bisogno di ...

