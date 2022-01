Inter, Dzeko salta il Bologna: speranza di vederlo già con la Lazio (Di domenica 2 gennaio 2022) Edin Dzeko positivo al Coronavirus Sono tre i positivi al Coronavirus in casa Inter dopo i tamponi effettuati al rientro dei giocatori dopo la pausa natalizia. Tra questi è sicuramente Edin Dzeko l’uomo di maggior peso che a questo punto salterà la trasferta di Bologna in programma per giovedì e con Inzaghi che spera di averlo nuovamente a disposizione per la successiva sfida contro la Lazio. “Quel brutto raffreddore di Edin arriva da lontano, da subito dopo Natale: l’esito infelice del tampone, regalo sotto l’albero per l’ultimo dell’anno, non ha stupito nessuno. L’Inter da giorni sapeva che Edin Dzeko, già vittima di Covid ai tempi della Roma, aveva sintomi “pericolosi” e per questo già il 30 dicembre, giorno del ritrovo dopo le ferie, lo aveva spedito a casa ... Leggi su intermagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Edinpositivo al Coronavirus Sono tre i positivi al Coronavirus in casadopo i tamponi effettuati al rientro dei giocatori dopo la pausa natalizia. Tra questi è sicuramente Edinl’uomo di maggior peso che a questo punto salterà la trasferta diin programma per giovedì e con Inzaghi che spera di averlo nuovamente a disposizione per la successiva sfida contro la. “Quel brutto raffreddore di Edin arriva da lontano, da subito dopo Natale: l’esito infelice del tampone, regalo sotto l’albero per l’ultimo dell’anno, non ha stupito nessuno. L’da giorni sapeva che Edin, già vittima di Covid ai tempi della Roma, aveva sintomi “pericolosi” e per questo già il 30 dicembre, giorno del ritrovo dopo le ferie, lo aveva spedito a casa ...

