Advertising

RaiSport : ?? #Insigne vicino al #Toronto con offerta da 11,5 milioni La star del #Napoli pensa alla firma, i dirigenti canade… - yassine01937035 : RT @sportface2016: #SerieA | #Napoli, #Insigne sempre più vicino al #Toronto. #Spalletti attende l'arrivo di #Tuanzebe - rep_napoli : Napoli, Insigne vicino al Toronto con un ingaggio da 11 milioni e mezzo [aggiornamento delle 18:26] - sportface2016 : #SerieA | #Napoli, #Insigne sempre più vicino al #Toronto. #Spalletti attende l'arrivo di #Tuanzebe - glooit : Insigne vicino a Toronto con offerta da 11,5 milioni leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne vicino

Un contratto che finanziariamente non va neanche discusso ma che ora starebbe convincendoanche dal punto di vsta umano e calcistico, per chiudere a 30 anni la sua carriera a Napoli e ...Un contratto che finanziariamente non va neanche discusso ma che ora starebbe convincendoanche dal punto di vsta umano e calcistico, per chiudere a 30 anni la sua carriera a Napoli e ...Passano i giorni e Lorenzo Insigne si avvicina al Toronto, con il presidente del club canadese Bill Manning che sarebbe pronto ad atterrare a Napoli per chiudere la firma del contratto con l'attaccant ...Il Napoli e Lorenzo Insigne sono sempre più lontani. L’attaccante della Nazionale italiana, infatti, sembrerebbe essere ormai indirizzato verso Toronto, tanto che il presidente del club canadese Bill ...