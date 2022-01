Insigne-Toronto le ultime | offerta da 11 | 5 milioni

Advertising

AlfredoPedulla : #Insigne e #Criscito al #Toronto entrambi da giugno. Dirigenti canadesi in #Italia tra il 4 e il 5. Insigne 4 anni… - DiMarzio : #Calciomercato | #Insigne più #Belotti, il #Toronto pensa anche al capitano del @TorinoFC_1906 - sportmediaset : #Insigne dice addio al Napoli: accordo faraonico con Toronto. #SportMediaset - RaiSport : ?? #Insigne vicino al #Toronto con offerta da 11,5 milioni La star del #Napoli pensa alla firma, i dirigenti canade… - LucaLisca : @amedeocalha @90ordnasselA Dimenticate insigne al Toronto che libera Petagna al Venezia che manda messi alla Salern… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Toronto

Passano i giorni e Lorenzosi avvicina al, con il presidente del club canadese Bill Manning che sarebbe pronto ad atterrare a Napoli per chiudere la firma del contratto con l'attaccante napoletano, che ...Il, molto vicino a Lorenzo, sta provando a convincere anche lui ad accettare il trasferimento in MLS ma l'attaccante vorrebbe restare in Italia. Il Milan ci sta pensando, anche ...Passano i giorni e Lorenzo Insigne si avvicina al Toronto, con il presidente del club canadese Bill Manning che sarebbe pronto ad atterrare a Napoli per chiudere la firma del contratto con l'attaccant ...Il Napoli e Lorenzo Insigne sono sempre più lontani. L’attaccante della Nazionale italiana, infatti, sembrerebbe essere ormai indirizzato verso Toronto, tanto che il presidente del club canadese Bill ...