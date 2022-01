In Dad gli studenti non vaccinati? Lega e M5s fanno muro: «Così si discriminano i bambini» (Di domenica 2 gennaio 2022) Bisognerà aspettare il prossimo 5 gennaio, data del Consiglio dei ministri, per sapere come sarà gestito il ritorno a scuola dei ragazzi mentre imperversa la variante Omicron. La disposizione dell’ultimo decreto Covid riguardo all’azzeramento della quarantena per le persone vaccinate da meno di 4 mesi ha fatto avanzare un’ipotesi: se si scoprissero dei positivi in classe, perché non applicare la stessa regola tra gli studenti? Auto-sorveglianza di 5 giorni per i ragazzi vaccinati o guariti, con tampone a dieci giorni dall’ultimo contatto, e l’isolamento a casa con Dad, invece, per i non immunizzati. Se il numero dei contagi in classe, però, dovesse essere maggiore di due, toccherebbe allora all’Asl competente sul territorio dell’istituto scolastico valutare provvedimenti più stringenti per scongiurare l’insorgenza di focolai Covid. La proposta è ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) Bisognerà aspettare il prossimo 5 gennaio, data del Consiglio dei ministri, per sapere come sarà gestito il ritorno a scuola dei ragazzi mentre imperversa la variante Omicron. La disposizione dell’ultimo decreto Covid riguardo all’azzeramento della quarantena per le persone vaccinate da meno di 4 mesi ha fatto avanzare un’ipotesi: se si scoprissero dei positivi in classe, perché non applicare la stessa regola tra gli? Auto-sorveglianza di 5 giorni per i ragazzio guariti, con tampone a dieci giorni dall’ultimo contatto, e l’isolamento a casa con Dad, invece, per i non immunizzati. Se il numero dei contagi in classe, però, dovesse essere maggiore di due, toccherebbe allora all’Asl competente sul territorio dell’istituto scolastico valutare provvedimenti più stringenti per scongiurare l’insorgenza di focolai Covid. La proposta è ...

