Il Watford blocca Sarr per la Coppa d'Africa. Dal Senegal: "Irrispettoso e discriminatorio nei nostri confronti" (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Watford ha impedito da Ismaila Sarr di prendere parte alla Coppa d'Africa 2022. Questa presa di posizione da parte del club inglese ha fatto storcere il naso alla Federcalcio Senegalese che si è espressa a riguardo con un duro comunicato. "Attraverso una mail ricevuta in data 31 dicembre 2021, il Watford ha notificato – sulla base di argomenti tanto pretestuosi quanto falsi – la sua decisione di bloccare il giocatore Ismaila Sarr, che ha espresso la sua volontà di raggiungere la nazionale Senegalese in vista della prossima Coppa d'Africa. La Federcalcio Senegalese ha risposto immediatamente alla suddetta mail, per confermare il mantenimento della convocazione del giocatore e ...

