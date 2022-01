Il Toronto fa la spesa in Italia: dopo Insigne e Belotti contatto anche per Criscito (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Toronto continua a seguire con grande interesse il campionato Italiano. La trattativa avviata è quella con Lorenzo Insigne, è stato raggiunto l’accordo con il calciatore Italiano sulla base di un quinquennale da 11 milioni di euro a stagione, si tratta di cifre importantissime e che hanno portato alla fumata bianca. L’intenzione è quella di formare una coppia tutta Italiana con Belotti, il Gallo è in uscita dal Torino. Intesa di massima anche con Domenico Criscito, da giugno. Il difensore è concentrato sul Genoa, l’ex Zenit dovrà raggiungere la salvezza con il club rossoblu e poi cambierà aria. I contatti con il Toronto hanno dato esito positivo, Criscito chiuderà in anticipo di una stagione il suo rapporto con il ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilcontinua a seguire con grande interesse il campionatono. La trattativa avviata è quella con Lorenzo, è stato raggiunto l’accordo con il calciatoreno sulla base di un quinquennale da 11 milioni di euro a stagione, si tratta di cifre importantissime e che hanno portato alla fumata bianca. L’intenzione è quella di formare una coppia tuttana con, il Gallo è in uscita dal Torino. Intesa di massimacon Domenico, da giugno. Il difensore è concentrato sul Genoa, l’ex Zenit dovrà raggiungere la salvezza con il club rossoblu e poi cambierà aria. I contatti con ilhanno dato esito positivo,chiuderà in anticipo di una stagione il suo rapporto con il ...

Advertising

coldblackarrow : RT @sarbatore_: Secondo il mio parere 10mln di euro per vivere a Toronto sono pure pochi. O meglio, vai giusto giusto. Mettici il riscaldam… - sarbatore_ : Secondo il mio parere 10mln di euro per vivere a Toronto sono pure pochi. O meglio, vai giusto giusto. Mettici il r… - infoitsport : Il Toronto prova la spesa a zero in Italia: nel mirino Insigne e Belotti - sportli26181512 : Il Toronto prova la spesa a zero in Italia: nel mirino Insigne e Belotti: Il Toronto mette gli occhi sulla Serie A.… -