Il silenzio dei Montanari | Grasso e la comunicazione istituzionale

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 2 gennaio 2022) Non è necessario dire tutto quello che si pensa, ma è fondamentale pensare tutto quello che si dice o che si scrive, in questo caso. Ecco allora che un tweet, un telegrafico pensiero in rete, fa più rumore del messaggio di fine anno del nostro Presidente. Rumore, non ascolti, per fortuna. 13 Milioni di italiani sono rimasti incollati, in questo momento di incertezze e di preoccupazioni, alla tv per ascoltare più i consigli resi che il messaggio di auguri e il nostro Presidente, difatti, ha indicato la road map morale ad un Paese che sta uscendo fuori da una crisi mondiale e lo sta facendo, almeno questa volta, meglio degli altri… E credetemi, è così! Ero a Parigi per impegni qualche settimana fa, una Parigi spenta e triste in pieno clima natalizio e nei bistrot si sentiva “l’Italie va bien”… Da non credere, i francesi che elogiavano l’Italia - ho pensato - Se solo avessimo un po’ ...