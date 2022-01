Il Serbatoio di Sant’Agostino | un polmone azzurro all’ombra delle Mura Veneziane

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 gennaio 2022) Bergamo. Quando apriamo un rubinetto, l’acqua scorre velocemente nel nostro lavandino. Un gesto a cui ci siamo abituati e che quasi appare scontato se si pensa al numero di volte in cui lo ripetiamo nel corso della giornata. Ciò a cui non prestiamo attenzione è il percorso che svolge quest’acqua e quasi mai pensiamo alle strutture che ci consentono di usufruire di questo prezioso servizio, come nel caso deldi. Nascostodell’omonima porta, rappresenta ilidrico di Bergamo alimentando con le proprie condutture le abitazioni del capoluogo orobico. Realizzato a ridossoa cavallo fra il 1876 e il 1881 sacrificando una parte del Baluardo di San Michele, il fabbricato venne immediatamente collegato alla sorgente ...