Il ritorno di Massimo D’Alema “Pd guarito dal renzismo | è ora di riunire”

Massimo D'Alema apre a un possibile rientro nel Pd. È lui stesso a dirlo e lo fa durante gli auguri via web dell'ultimo dell'anno di Articolo 1, il partito da lui fondato insieme a Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza. Il "lider maximo" ha parlato di "una ricomposizione è necessaria" e della necessità "che si faccia un passo decisivo in avanti per la ricostruzione di una forza progressista". Parole chiare per un rientro nel Pd, su cui sono d'accordo in molti, a partire da Bersani e Speranza. Ma quando avverrà questa ricomposizione? Presumibilmente alla fine del percorso delle Agorà, le assemblee aperte volute dal segretario del Pd Enrico Letta per rilanciare il partito, ci sarà un congresso di Articolo 1 che deciderà le sorti di D'Alema e dei suoi. Il tutto dovrebbe avvenire nel mese di maggio. Non è mancato l'attacco a Matteo Renzi, ...

