Il retroscena, Tuanzebe non era il primo nome di Giuntoli, ecco il suo preferito! (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, ha analizzato l'operazione che legherà fino al termine della stagione Axel Tuanzebe al Napoli. Il difensore inglese di proprietà del Manchester United è pronto ad occupare lo slot liberato da Manolas. Tuanzebe Napoli Calciomercato Per colmare la lacuna creata dalla cessione del difensore greco e della partenza di Koulibaly per la Coppa d'Africa, il ds Giuntoli ha vagliato molti nomi. Tra questi anche il difensore sudcoreano Min Jae Kim. Il classe '96 si è trasferito quest'estate al Fenerbahce, che l'ha pagato 3 milioni di euro dal Beijing Gouan. Proprio Min Jae Kim era il profilo perfetto per Giuntoli, il coreano era stato messo in cima alla lista dal ds azzurro.

