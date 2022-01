Il Principe Andrea potrebbe perdere il suo titolo Reale | il motivo

Leggi su dilei

(Di domenica 2 gennaio 2022) Sono tempi di grande agitazione per il Palazzo, e in particolar modo per la Regina Elisabetta, che si sta trovando ad affrontare uno dei periodi più bui della sua vita, anche a seguito della vicenda legale che ha visto coinvolto in prima persona il suo figlio prediletto, l’amatissimo. Che ora, stando a quanto riportano il Mirror e il Sun,essere spogliato del suoa seguito delle accuse di violenza. IlilAl centro del ciclone, ormai, c’è il, cuiessere chiesto di smettere di usare ildi Duca di York, qualora perdesse la causa intentata da una ...